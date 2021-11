Für eine Dillingerin ist die Nachbarschaftshilfe eine Herzenssache

Plus Wer sich alleine fühlt, kann über die Nachbarschaftshilfen Kontakt finden. Für die Dillingerin Anneliese Mayr ist dies eine Herzenssache. Jetzt sucht sie eine Nachfolge.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gibt es viele schlechte Nachrichten. Deswegen stellt unsere Redaktion in den nächsten Wochen gute Initiativen, engagierte Menschen, besondere Ideen vor. Wir nennen die neue Serie Lichtblicke. Sie sollen Leuchten sein, im adventlichen Nebel, gegen die Corona-Tristesse und vielleicht auch für mehr Miteinander.