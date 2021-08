Dillingen

vor 36 Min.

Für mehr Wohnraum: Bei Schuh Herrmann in Dillingen verschwinden zwei Hallen

Auf Hochtouren läuft der Abbruch der beiden Hallen neben dem Gelände von Schuh Herrmann in Dillingen. Dort war einst eine Spinnerei untergebracht. Auf dem Areal in der Robert-Bosch-Straße entstehen nun 15 Reihenhäuser, die bevorzugt an junge Familien und Senioren vermietet werden sollen.

Von Berthold Veh

Auf Hochtouren läuft der Abbruch von zwei Hallen bei Schuh Herrmann in Dillingen. In der Robert-Bosch-Straße werden Jürgen Herrmann und sein Geschäftspartner Jürgen Holzner 15 Reihenhäuser errichten. Die Reihenhäuser werden eine Wohnfläche von etwa 120 Quadratmetern haben. Der Dillinger Stadtrat genehmigte das Projekt Ende Juli einstimmig.

