"Furchtbare Flutkatastrophe": So könnte das Dillinger THW helfen

Den Ortsbeauftragten des Technischen Hilfswerks, Hubert Preiß, haben die Bilder der schrecklichen Flutkatastrophe im Westen Deutschlands sprachlos gemacht. Das THW Dillingen könnte helfen.

Als Hubert Preiß am Donnerstag die Bilder von der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sieht, ist er im ersten Moment sprachlos. „Das ist furchtbar“, sagt der Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks (THW) in Dillingen. Dass so viele Menschen ihr Leben in den Fluten verloren haben, hat auch Preiß betroffen gemacht.

Preiß: Etwa 2500 Helfer des THW sind bereits im Einsatz

„Da sind Niederschläge in einer Menge gefallen, mit denen kein Mensch rechnen kann“, sagt der 63-Jährige. Etwa 2500 Helfer des Technischen Hilfswerks seien bereits in den Katastrophengebieten im Einsatz, hat Preiß erfahren. Der THW-Ortsverband Dillingen sei bisher nicht angefordert worden.

48 aktive Mitglieder zählt die Organisation in Dillingen, erläutert der Ortsbeauftragte. Vielerorts sei in den überfluteten Gebieten die Stromversorgung unterbrochen gewesen. „Wir könnten mit unseren Notstrom-Aggregaten helfen“, erklärt Preiß auf Anfrage. Auch der Kettenbagger des THW-Ortsverbands könne eingesetzt werden. Zur Stunde rechne er aber nicht damit, dass THW-Helfer aus Bayern angefordert werden. Preiß kennt das Ahrtal, wo das Hochwasser ebenfalls gewütet und ganze Häuser weggerissen hat. „Das ist ein recht enges Tal, die Ahr hat sich nach dem Starkregen in einen reißenden Fluss verwandelt“, sagt der THW-Ortsbeauftragte.

Hubert Preiß ist seit 1975 dabei und hat selbst bereits einige Katastropheneinsätze mitgemacht. „Das Schlimmste war bisher das Hochwasser der Elbe in Magdeburg.“ 2002 war die Stadt überschwemmt worden, die Häuser wurden evakuiert. „Es war menschenleer dort, eine gespenstische Atmosphäre“, blickt der Dillinger zurück. Und er erinnere sich auch daran, dass es Plünderungen gegeben habe.

Dillingens IT-Bataillonssprecher: Das ist ganz schrecklich

Der Sprecher des Dillinger Informationstechnik-Bataillons 292, Dieter Obermayer, hat die Berichte über die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ebenfalls verfolgt. „Das ist ganz schrecklich“, sagt auch Obermayer. Grundsätzlich könne es schon sein, dass das IT-Bataillon zu einem Einsatz gerufen wird. „Im Moment sind wir aber noch nicht angefordert“, teilt der Pressesprecher der Dillinger Luitpoldkaserne auf Anfrage mit.

Lesen Sie dazu auch

In der Vergangenheit hat die Bundeswehr im Notfall immer wieder geholfen. Auch Dillinger Soldaten waren bereits bei Hochwasser im Einsatz. Im August 2005 etwa schleppten Fernmelder im Landkreis Dillingen Sandsäcke, um Dämme gegen das Hochwasser zu sichern.