Dillingen

vor 50 Min.

Gesundheitsminister Holetschek ruft in Dillingen eindringlich zum Impfen auf

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Dillingen betont, dass Deutschland in der Corona-Pandemie „noch nicht durch die Krise durch“ sei. Der CSU-Politiker rief erneut zum Impfen auf.

Plus Man sei „noch nicht durch die Krise durch“, warnt der CSU-Politiker beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Dillingen. Und verdeutlicht die Bedeutung der Wiedervereinigung

Von Hans Gusbeth

Er könne sich noch gut an die Stimmung im Herbst 1989 erinnern, betonte Klaus Holetschek anlässlich des Festakts zum Tag der Deutschen Einheit am Sonntag im Stadtsaal in Dillingen. Er sei damals mit der Hanns-Seidl-Stiftung in West-Berlin gewesen. Selbst Mitte Oktober 1989 sei nicht vorherzusehen gewesen, dass die Mauer falle. Noch weniger habe man voraussehen können, welche rasante Entwicklung die nächsten Jahrzehnte mit sich bringen würden. „Daher lassen Sie uns gemeinsam stolz sein auf Erreichtes“, sagte Holetschek, der seit Januar dieses Jahres Staatsminister im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ist.

