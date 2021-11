Dillingen/Glasgow

10.11.2021

Von Dillingen zur Weltklimakonferenz nach Glasgow

Kilian Gumpp aus dem Dillinger Stadtteil Schretzheim ist zur Weltklimakonferenz 2021 nach Glasgow gereist. Der 28-Jährige hat eine klare Vorstellung davon, was dieses Treffen bringen soll.

Plus Kilian Gumpp aus Schretzheim ist für die Katholische Landjugendbewegung Bayern nach Glasgow in Schottland gereist. Der 28-Jährige hat eine klare Vorstellung davon, was dieses Treffen bewirken soll.

Von Dominik Bunk

In der schottischen Hafenstadt Glasgow findet auch diese Woche noch die UN-Klimakonferenz statt, bei der sich Entscheidungstragende der ganzen Welt versammeln. Ziel der dort vertretenen Parteien ist es, Lösungsansätze gegen die globale Erwärmung zu diskutieren. Mittendrin befindet sich Kilian Gumpp aus dem Dillinger Stadtteil Schretzheim. Er hat klare Vorstellungen, was dieses Treffen bewirken soll: „Kein Greenwashing, sondern Aktionen, die wirklich etwas bringen.“ Doch wie kam es dazu, dass der 28-Jährige die Möglichkeit erhalten hat, vor Ort mit entscheidenden Personen zu sprechen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen