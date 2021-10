Sarah Straub: So hat ihre Oma aus Ellerbach sie geprägt

Plus Die Gundelfingerin Sarah Straub stellt in Dillingen ihr Buch „Wie meine Großmutter ihr Ich verlor“ vor. Ein bewegender Abend bei dem die Künstlerin private Einblicke gibt.

Sie erzählt, lacht und bringt ihr Publikum dazu mitzulachen. Dann wieder wirkt Sarah Straub nachdenklich, traurig. Zwischendurch stehen ihr Tränen in den Augen, als sie vom Schicksal eines Patienten erzählt, das ihr besonders nahe geht.