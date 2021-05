Dillingen

06.05.2021

Hans Roch - mit 28 bereits Druckerei-Chef

Plus Hans Roch übernimmt im Alter von 28 Jahren die Dillinger Firma Roch-Druck von seinem Vater. Er führt den Traditionsbetrieb in vierter Generation – und hat gleich am Anfang ein ernstes Problem zu lösen

Von Berthold Veh

Mit ihrer geschwungenen Fassade und den kräftigen Farben ist die Druckerei Roch im Gewerbegebiet zwischen Dillingen und Steinheim ein Hingucker. „Wenn die Sträucher an der Bundesstraße nicht noch weiterwachsen“, wie der bisherige Firmenchef Hans Roch anmerkt. Was viele nicht mitbekommen haben: Der 63-Jährige hat das Traditionsunternehmen, das mehr als ein Jahrhundert in Höch-städt ansässig war und dort früher auch eine Zeitung herausgebracht hat, inzwischen an seinen Sohn mit dem gleichen Namen übergeben. Der 28-jährige Hans Roch junior führt nun in der vierten Generation die Firma Roch-Druck in der Dillinger Einsteinstraße 21. In dem Unternehmen sind derzeit sieben Mitarbeiter beschäftigt, und seit wenigen Wochen ist die Firma auch Service-Partner unserer Zeitung in Dillingen.

