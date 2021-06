Dillingen

Herr Piazolo, wie lang müssen wir noch Masken tragen?

Bei der zweiten Station am Bonaventura-Campus in Dillingen stellten Schüler der dortigen Fachakademie, der Realschule und des Gymnasiums dem Kultusminister Michael Piazolo (rechts) ihre Fragen.

Plus Michael Piazolo ist zu Gast in Dillingen. Am Bonaventura-Campus dürfen Schüler ihre Fragen stellen. Klar wird: Aus der Corona-Zeit gibt es viel aufzuarbeiten.

Von Christina Brummer

Eine schöne Überlandfahrt hat ihn aus München nach Dillingen gebracht, sagt Michael Piazolo ( Freie Wähler), bayerischer Kultusminister auf Schulbesuchstour. Die führte ihn an zwei Dillinger Schulen, wo die Schüler dem Minister sagen konnten, was sie in der Corona-Zeit am meisten beschäftigt hat.

