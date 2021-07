Hochschule Nördlingen: Studieren für Zukunft und Karriere

Am Hochschulzentrum in Nördlingen gibt es den Teilzeit-Studiengang Systems Engeneering. Ein Erfahrungsbericht eines Höchstädter Absolventen.

Um der voranschreitenden Digitalisierung in der Region zu begegnen, haben die Hochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm an den Hochschulzentren in Nördlingen und Memmingen den Bachelor-Studiengang Systems Engineering etabliert. Im Verbund mit ihren Partnerfirmen schlossen kürzlich die ersten 15 Absolventen im Rahmen des Modellprojekts „Digital und Regional“ ihr Studium im Zukunftsbereich vernetzte technische Systeme erfolgreich ab.

Keine langen Anfahrtswege

Das Besondere dabei: An drei Tagen in der Woche arbeiteten die Studierenden bei ihren regionalen Partnerunternehmen vor Ort. An zwei Werktagen studierten die Teilnehmer an den Hochschulzentren in der Region. So mussten sie keine langen Anfahrtswege in Kauf nehmen. Über Online-Vorlesungen, Video-Seminare und Lernplattformen konnten sie ihre Studieneinheiten frei und individuell planen und so Studium und Beruf laut Pressemitteilung optimal kombinieren.

Peter Lang, Techniker und jetzt dualer Absolvent, also Bachelor of Engineering, bei BSH Hausgeräte sagt: „Der Studienalltag gestaltete sich aus einer Mischung von Selbstlernmodulen, die unabhängig von Zeit und Ort in eigenem Tempo durchgearbeitet werden mussten, und zwei Präsenztagen, an denen das Gelernte vertieft und praktische Projekte durchgeführt wurden.“ Am besten an dem Konzept habe er den hohen Praxisbezug gefunden.

Digitalisierung ist ein wichtiges Fach

Die Umsetzung der theoretischen Inhalte in die Praxis unter Einbezug der Partnerunternehmen sei fester Bestandteil des Studiums, wobei die ersten zwei Jahre eine breite Ingenieurausbildung in Mechatronik und Informatik boten. Anschließend sei eine Vertiefung in den Themenfeldern Digitalisierung und Industrie 4.0 möglich.

Das Studium habe sich für seinen weiteren Karriereweg gelohnt, betont der Höchstädter: „Beruflich wächst die Nachfrage an Fachpersonal, um die digitale und reale Welt zusammenzubringen. Und somit konnte ich schon während des Studiums Teil einer neuen Industrie 4.0-Gruppe bei meinem Arbeitgeber werden.“ Systems Engineering startet zum Wintersemester in Nördlingen und Memmingen. Interessierte können sich noch bis 31. Juli bewerben unter www.hs-augsburg.de/Bewerbung/Digital-und-Regional-Systems-Engineering. (pm)

