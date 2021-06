Hoher Sachschaden bei Unfällen in Dillingen und Höchstädt

In Dillingen übersieht ein Mann ein vorfahrtberechtigtes Auto, in Höchstädt kommt ein 20-Jähriger bei Regen von der Straße ab.

Ein Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von circa 12.000 Euro ereignete sich am Montag gegen 17 Uhr in Dillingen. Ein 75-jähriger Autofahrer wollte von der Hans-Geiger-Straße kommend am Kreuzungsbereich zur Hausener Straße nach links in Richtung Wittislinger Straße abbiegen. Er kollidierte mit dem Auto einer vorrangberechtigten 49-Jährigen, die den Kreuzungsbereich aus Richtung Johannes-Scheiffele-Straße geradeaus in Richtung Hans-Geiger-Straße überqueren wollte.

Totalschaden nach Unfall in Höchstädt

Bei einem Unfall in Höchstädt entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Ein 20-jähriger Fahrer war laut Polizei am Dienstagmorgen gegen 2.15 Uhr auf der Wertinger Straße stadtauswärts unterwegs. In der Rechtskurve gegenüber der Einmündung zum Bruckwörthweg kam er mit seinem Wagen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn nach links ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. An seinem Auto entstand Totalschaden. Der 20-Jährige blieb unverletzt. (pol)