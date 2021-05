Hund beißt in Dillingen ein unbekanntes Mädchen

Ein Hund hat am Donnerstagabend in Dillingen ein Mädchen gebissen - aber welches?

Ein Hundehalter hat sich am Donnerstagabend an die Dillinger Polizei gewandt. Gegen 18.50 Uhr soll sein Hund ein etwa zwölf bis 15 Jahre altes Mädchen in der Straße Am Reitweg gebissen haben.

Die Dillinger Polizei sucht das Mädchen

Doch der Hundehalter hatte sich die Personalien des Mädchens nicht notiert. Später machte er sich Sorgen über mögliche Verletzungen und brachte er den Sachverhalt zur Anzeige. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet das Mädchen, sich zur weiteren Abklärung des Falles unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)

Lesen Sie dazu auch: