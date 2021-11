Im Landkreis Dillingen gibt es immer weniger Schülerlotsen

Plus Die Zahl der Freiwilligen geht auch in der Region zurück. Dabei kann das Ehrenamt die Verkehrserziehung der Kinder maßgeblich unterstützen. Kritisch sehen die Schulleitungen dagegen Elterntaxis.

Seit Wochen ist es morgens dunkel und neblig. Das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Die schlechte Sicht birgt nicht nur Gefahren für Autofahrerinnen und Autofahrer, sondern auch für Kinder auf ihrem Weg zur Schule. Um die noch unerfahrenen Verkehrsteilnehmenden vor Unfällen zu schützen, werden ihnen oftmals Lotsinnen und Lotsen zur Seite gestellt. Sie gehören vielerorts zum Alltag und gewährleisten den sicheren Straßenübergang. Doch immer weniger Menschen erklären sich für dieses Ehrenamt bereit.