Im Raum Dillingen gibt es so viele freie Stellen wie lange nicht

Die Arbeitslosenquote ist im September im Landkreis Dillingen leicht gesunken. Viele Branchen suchen jetzt Fachkräfte.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich im September entspannt. So ist die Arbeitslosenquote im Landkreis Dillingen leicht gesunken und liegt aktuell bei 2,3 Prozent. Im Vormonat waren es noch 2,4 Prozent und vor einem Jahr 2,7 Prozent. Aktuell sind 1279 Menschen im Landkreis arbeitslos gemeldet, das sind 81 weniger als im August und 219 weniger als im September 2020. Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, analysiert die Entwicklung: „Das Ende der Sommerferien und damit auch der Haupturlaubszeit bewirkte auch dieses Jahr einen saisonüblichen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Insgesamt gesehen ist der Arbeitsmarkt in unserer Region auf Erholungskurs.“