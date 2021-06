Im Sommer soll es in Dillingen rundgehen

Es gibt zwar keine Großveranstaltungen, aber es werden Musiker und Straßenkünstler von Ort zu Ort ziehen. Und das sind nicht die einzigen Höhepunkte in Dillingen.

In der Dillinger Innenstadt soll es in diesem Sommer wieder rundgehen. Oberbürgermeister Frank Kunz ist jedenfalls optimistisch: „Jetzt kommt überall wieder richtig Leben in unsere Stadt.“ Denn die am Freitag bekanntgewordenen Corona-Lockerungen und die weiter sinkende Inzidenz eröffnen für den Sommer zahlreiche Möglichkeiten. So haben etwa die Dillinger Gastronomen bereits kräftig „aufgerüstet“ – die Stadt stellt auch in diesem Jahr wieder zusätzliche öffentliche Flächen für die Außenbestuhlung zur Verfügung. Überall sind in Dillingen in diesen Tagen Menschen auf den Straßen, in den Geschäften und vor den Cafés zu sehen.

Für eine gemütliche Atmosphäre sollen an den anstehenden warmen Wochenenden in diesem Jahr auch viele Straßenkünstler und Musiker sorgen. Da öffentliche Großveranstaltungen nach jetzigem Stand weiterhin nicht zulässig sind, planen das städtische Kulturamt und der Kulturring eher kleinere Auftritte – diese dafür an möglichst jedem Wochenende. „Ziel von Stadt und Wirtschaftsvereinigung ist es, unsere Stadt noch attraktiver zu machen und alle Einzelhändler und Gastronomen beim Neustart zu unterstützen“, so Kunz gemeinsam mit der WV-Vorsitzenden Sylvia Stapfer. Deshalb sollen die Bands immer wieder an verschiedenen Plätzen spielen oder auch als sogenannter „Walking Act“ von Lokal zu Lokal ziehen. Auf diese Weise lasse sich das künstlerische Angebot auch kurzfristig an die aktuell geltenden Vorgaben anpassen.

Opern der Salzburger Festspiele werden in Dillingen zu sehen sein

Ebenso gibt es fest geplante Kulturveranstaltungen an verschiedenen stimmungsvollen Orten wie etwa dem Garten der Villa Schätzl oder dem Schlossgarten. Und ein Höhepunkt werde auch das geplante „Schlossflimmern“ der Kino-Familie Mayr im Innenhof des Schlosses – das beliebte Open-Air-Kino, das schon in den Vorjahren ein Publikumsmagnet im Sommer war. Claudia Mayr und Andreas Penthaler weisen schon jetzt auf ein besonderes Ereignis hin: „Am 12. August wird der Regisseur Waldemar Schleicher persönlich seine lustige Dokumentation ‚Verplant – wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren‘ vorstellen.“

Auf der großen Leinwand zeigt der Kulturring dann auch Aufzeichnungen von drei Opern der Salzburger Festspiele sowie den „Jedermann“, außerdem „Porgy and Bess“ von der New Yorker Metropolitan Opera. Kulturring-Vorsitzender Werner Bosch und Geschäftsführer Alfred Saur erarbeiten gerade eine Programmübersicht über alle geplanten Events. Beide stimmen mit Rathauschef Kunz überein, der überzeugt ist: „In Dillingen werden wir aus dem Sommer 2021 alles herausholen, was irgendwie möglich ist. Und was unserer örtlichen Wirtschaft guttut.“ (pm)

