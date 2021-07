Dillingen

vor 53 Min.

Impfen im Supermarkt: Auch heute kann man sich im Dillinger Kaufland impfen lassen

Plus Am Mittwoch wurden im Kreis Dillingen erstmals Menschen im Supermarkt geimpft. Das Impfteam war zufrieden. Wie die Aktion lief und wie es jetzt weitergeht.

Von Christina Brummer

Erst ein paar Schuhe shoppen, dann noch schnell zum Impfen. So hat es zumindest Silvia Höhne an diesem Mittwoch gemacht. Die Wertingerin ist kurz entschlossen nach Dillingen aufgebrochen, als sie im Radio von der Impfaktion in der Dillinger Kaufland-Filiale erfahren hat. „Meine Zweitimpfung wäre regulär erst am 18. August“, sagt die Büroangestellte. Alle Verwandten seien schon komplett geimpft und nun sei ja der Impfabstand verkürzt worden. Da sei sie spontan nach Dillingen aufgebrochen. Zuvor sei sie ins Impfzentrum Wertingen gefahren, dort aber abgewiesen worden. „Da war keine Seele da“, ärgert sie sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen