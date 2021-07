Dillingen

29.07.2021

In Dillingen läuft der 75-millionste Geschirrspüler vom Band

Standortleiter Claus Köther (vorne rechts), Produktionsleiter Karl Pöhlmann (hinten rechts) und Detlef Schulze, Leiter Produktion im Produktbereich Geschirrspülen (vorne links) feiern mit der Belegschaft die Fertigung des 75-millionsten Geschirrspülers am BSH-Standort Dillingen. „Ich bin sehr stolz auf unser Team, das hier Tag für Tag Höchstleistungen erbringt.“

Plus Die BSH Hausgeräte feiert einen Meilenstein in der Geschichte des Standorts Dillingen. Das Werk in der Kreisstadt ist eine der weltweit größten Produktionsstätten für diese Geräte.

Bereits seit 1976 fertigt die BSH Hausgeräte GmbH am Standort Dillingen Geschirrspüler für die ganze Welt. Nach 45 produktiven Jahren lief nun ein besonderes Jubiläumsgerät vom Band: der 75-millionste Geschirrspüler. Am Standort werden auf flexiblen Montagelinien über 2000 Varianten von Geschirrspülern gefertigt, die sich in Größe, Form, Farbe sowie Technologie und Ausstattung unterscheiden. Der Standort verfügt laut Pressemitteilung über innovative Logistikprozesse, moderne Fertigungstechnologien und effiziente Produktionssysteme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

