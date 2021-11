Dillingen

14:00 Uhr

In Dillingen wird das Pfarrer-Ehepaar Kleiner verabschiedet

Das Dillinger Pfarrer-Ehepaar Sabine Verron-Kleiner und Manuel Kleiner (vorne Mitte) ist am Reformationstag in den Ruhestand verabschiedet worden.

Plus Das Dillinger Pfarrer-Ehepaar Sabine Verron-Kleiner und ihr Mann Manuel werden in Dillingen verabschiedet. Leicht fällt das weder den Beiden noch ihrer Gemeinde

Von Cordula Homann

Schon für das offizielle Foto vor dem Gottesdienst fiel den Pfarrerinnen und Pfarrern, Lektorinnen und Prädikanten, Ehrenamtlichen, Kirchenvorstand und -chor das Lächeln gar nicht so leicht: Das Dillinger Pfarrer-Ehepaar Sabine Verron-Kleiner und ihr Mann Manuel Kleiner sind am Reformationstag in den Ruhestand verabschiedet worden. Das fiel allen Seiten schwer. Das wurde im Anschluss bei einem rund zweieinhalbstündigen Gottesdienst in der Dillinger Katharinenkirche deutlich.

