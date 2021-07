Jetzt kann man sich bei einem Dillinger Supermarkt gegen Corona impfen lassen

Seit drei Tagen liegt die sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen über 25. Damit der Wert schnell sinkt, weist Dillingens Landrat Leo Schrell auf die erweiterten Impfangebote in Wertingen und eine Sonder-Impfaktion bei einem Dillinger Supermarkt hin.

"Durch eine Impfung schützt man sowohl sich selber, als auch andere vor einer Erkrankung mit dem Coronavirus, vor allem aber vor einem schweren Krankheitsverlauf", betont Dillingens Landrat. Damit die Corona-Inzidenz im Landkreis Dillingen schnell wieder sinkt, sei es sinnvoll, sich impfen zu lassen. Wie berichtet, war der Wert zuletzt gestiegen.

Da in den letzten Tagen und Wochen die Nachfrage nach Impfungen massiv zurück gegangen ist, werden in Bayern nun vermehrt niedrigschwellige Impfangebote unterbreitet, um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung erhöhen. Zum einen ist das Impfangebot im Wertinger Impfzentrum erweitert worden und leichter zugänglich.

So klappt es mit der Impfung im Wertinger Impfzentrum

Um den Zugang zu Impfungen zu vereinfachen, kann man sich weiterhin täglich von 10 bis 17 Uhr ohne vorherige Anmeldung und ohne Registrierung im Impfzentrum Wertingen impfen lassen. So kann sich jeder, der noch nicht geimpft ist, spontan zu einer Impfung entscheiden und unterliegt in der Terminplanung keinen Zwängen. Zum Einsatz kommen dabei die Impfstoffe von Moderna, BionTech und Johnson und Johnson, soweit der Vorrat reicht.

Mobile Teams des Wertinger Impfzentrum haben Einkaufsmärkte kontaktiert

Zum anderen kann nun auch das sogenannte Impfungen "to go", beispielweise auch in verschiedenen Einkaufsgeschäften, in Dillingen durchgeführt werden. Mobile Impfteams des Impfzentrums Wertingen hatten zuvor verschiedene Einkaufsmärkte mit vermehrter Laufkundschaft im Landkreis Dillingen kontaktiert, um dort die Möglichkeiten zur Durchführung solcher Impfungen auszuloten.

Lesen Sie dazu auch

Die Resonanz in der Geschäftswelt auf diese Aktion war laut Pressemitteilung durchweg positiv. So finden die ersten Impfungen dieser Art am Mittwoch, 21. Juli, ab 11 Uhr in der Kaufland-Filiale in Dillingen statt. Weitere Termine werden folgen. Für diese Impfung „to go“ wird lediglich ein Lichtbildausweis benötigt. Alle anderen Formalitäten werden vom Impfteam unbürokratisch vor Ort erledigt.

Darum ist die Impfquote inzwischen so ungenau

Nachdem Impfungen bei Haus- und Fachärzten bzw. Betriebsärzten, die gleichzeitig als Vertragsärzte tätig sind, mit Praxissitz außerhalb des Landkreises nicht in die Impfstatistik des Landkreises Einfluss finden, lässt sich die aktuelle Impfquote für den Landkreis nicht mehr konkret ermitteln.

Dennoch hofft Landrat Leo Schrell durch das niederschwellige Angebot der Impfungen vor Ort und die Impfungen im Impfzentrum ohne vorherige Terminvereinbarung die Impfbereitschaft wieder steigern zu können. Denn jede Impfung mehr zählt in diesem Zusammenhang im aktuellen „Wettlauf“ mit der auch im Landkreis sich immer weiter ausbreitenden Delta-Variante, wie der Landrat betont.

Die Maskenpflicht gilt im Kreis Dillingen jetzt auch am Platz

Auch wenn die Überschreitung der sieben-Tage-Inzidenz an allen Tagen nur geringfügig war (25,9) greift laut Dillinger Landratsamt verbindlich der so genannte Inzidenzschalter in der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Dies bedeutet, dass ab dem 22. Juli, 0 Uhr, in allen Schulen ab der 5. Klasse für die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte nach Einnahme des Sitz- oder Arbeitsplatzes die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske besteht. Erst wenn die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen wieder unter den Wert von 25 fallen sollte, entfällt diese Maskenpflicht. (pm)