Dillingen: Junge Autofahrerin erleidet bei Unfall Kopfverletzungen

Mehrere Unfälle haben sich am Donnerstag im Landkreis Dillingen ereignet. Die Unfallursache war laut Dillinger Polizei immer missachtete Vorfahrt.

In Dillingen wollte am Donnerstag um 19.30 Uhr eine 38-Jährige mit ihrem Wagen von der Georg-Graf-Straße in die Neresheimer Straße einbiegen. Dabei übersah sie den Wagen einer entgegenkommenden 19-Jährigen. Beide Autos prallten zusammen. Dabei erlitt die 19-Jährige leichte Kopfverletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 4500 Euro.

Unfall in Wertingen

In Wertingen wollte am gleichen Tag morgens um 8.10 Uhr eine 63-jährige Autofahrerin von einem Hof auf die Dillinger Straße auffahren. Dabei übersah sie laut Polizei eine vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin und prallte seitlich in das Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von rund 1600 Euro.

Zwei Mal Totalschaden nach Unfall in Höchstädt

Ein ähnlicher Unfallfall ereignete sich knapp drei Stunden später in Höchstädt. Auch da wollte eine 83-Jährige mit ihrem Auto von einem Grundstück in die Dillinger Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen querenden Pkw und prallte mit diesem zusammen. Dabei wurden die beiden Fahrzeuge nach Angaben der Polizei so schwer beschädigt, dass die abgeschleppt werden mussten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt etwa 6000 Euro. (pol)

