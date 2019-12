vor 59 Min.

Dillingen: Junge Frau zückt Messer

Eine Frau geht auf ihren Bekannten los

Ein Mann ist an Weihnachten vor seiner Bekannten geflohen. Wie die Polizei mitteilte, hatte er sich am Mittwoch um 13 Uhr mit einer 19-Jährigen in deren Wohnung gestritten. Dabei griff die junge Frau ihn plötzlich mit einem Küchenmesser an. Bei dem Versuch, den Angriff abzuwenden, brach die Klinge des Messers aus der Halterung. Der 24-Jährige zog sich eine leichte Schnittverletzung an seiner Hand zu, die jedoch keiner ärztlichen Behandlung bedurfte.

Er floh aus der Wohnung und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten fanden in der Wohnung nicht nur das Tatmesser, sondern auch Betäubungsmittel. Diese wurden zur Beweisführung sichergestellt.

Die 19-Jährige muss nun mit einer Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie nach dem Strafgesetzbuch rechnen. (pol)

