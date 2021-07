Dillingen

12:20 Uhr

Kino-Eröffnung: Das bringt der Kinosommer in Dillingen

Claudia Mayr betreibt das Filmcenter in Dillingen. Ihr Bond-Pappkamerad hat ihr schon einmal geholfen, jetzt hofft sie, dass auch der Bond-Kino-Start im Herbst ein Erfolg wird. Bis dahin erwarten die Zuschauer Blockbuster wie „Fast and Furious 9“, „Catweazle“ mit Otto Waalkes oder „Die Croods“.

Plus Nach langer Zwangspause öffnet das Dillinger Filmcenter wieder. Welche Blockbuster zu sehen sind und warum James Bond das Kino jetzt schon "gerettet" hat.

Von Christina Brummer

Der Geruch von Popcorn steigt schon vor der Tür in die Nase. Und in der Auslage unter der Kasse finden sich die typischen Knabbereien, die man sich im Kino besonders gerne gönnt. Claudia Mayr, Inhaberin des Filmcenters in Dillingen, steht mit einem strahlenden Lächeln hinter der Theke. Die Monate des Stillstands während der Corona-Pandemie und des nervenzehrenden Ausharrens, man merkt sie ihr gar nicht an. Es überwiegt die Freude der Wiedereröffnung. Offensichtlich.

