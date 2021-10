Konzert in Dillingen: Wenn sich Sprache und Musik näherkommen

Plus Miriam Galonska, Birgit Nerdinger und Marcus Hartmann geben im Goldenen Saal ein ganz besonderes Konzert

Zur blauen Stunde fanden sich Musikbegeisterte im Goldenen Saal der Akademie ein, um einem Konzert der besonderen Art zu lauschen: Unter dem Motto „Verlust“ boten Miriam Galonska und Birgit Nerdinger einen Liederabend, der durch Texte des Dillinger Schriftstellers Marcus Bernard Hartmann ergänzt wurde.