Ladendieb schlägt zwei Mal in Dillingen zu - Zeuge gesucht

Nach zwei Diebstählen in einem Dillinger Supermarkt sucht die Polizei jetzt einen Fußgänger. Allerdings liegt der letzte Diebstahl schon etwas zurück.

Die Dillinger Polizei hat am Freitag einen Zeugenaufruf geschickt: Am 11. Februar hat ein Dieb in einem Verbrauchermarkt in der Großen Allee in Dillingen Fleischwaren im Wert von etwa 57 Euro gestohlen. Am Vormittag des 20. März trat derselbe Ladendieb erneut im Supermarkt auf und entwendete Wurstwaren im Wert von zirka 35 Euro.

Nachdem eine Angestellte des Einkaufsmarkts den Täter vor Verlassen des Geschäfts auf den Wurstdiebstahl angesprochen hatte, lief dieser davon unbeeindruckt weiter zum Dillinger Bahnhof. Dort rannte der Dieb über die Bahngleise und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Peter-Dörfler-Weg.

Der Dieb trug eine Maske und fuhr ein schwarz-blaues Mountainbike

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Dillingen einen etwa 40- bis 50-jährigen Fußgänger, der sich am 20. März in der Dillinger Röhmstraße aufgehalten und einen vorbeirasenden Fahrradfahrer mit FFP2-Maske auf einem schwarz-blauen Herren-Mountainbike gesehen hat. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)

