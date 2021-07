Fahrradfahrer werden bei Unfällen in Dillingen und Lauingen verletzt

In Dillingen ist ein 80-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. In Lauingen stieß ein Wagen mit einer Fahrradfahrerin zusammen.

In Dillingen wollte ein 80-jähriger Radfahrer am Mittwoch um 16.05 Uhr mit seinem Pedelec von der Röhmstraße nach links auf die Altheimer Straße abbiegen. Dabei stieß der Mann laut Polizei mit einem 22-jährigen Radfahrer zusammen, der auf dem Radweg der Altheimer Straße stadteinwärts gefahren war.

Der Senior musste ins Krankenhaus gebracht werden

Der Senior, der keinen Fahrradhelm getragen hatte, stürzte und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gefahren. An den Fahrrädern entstand augenscheinlich kein Schaden.

Frau stürzt in Lauingen vom Fahrrad

Leichte Verletzungen zog sich eine 54-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Lauingen zu. Eine 50-jährige Autofahrerin war nach Angaben der Polizei aus Richtung Kreisstraße DLG 42 von der Staatsstraße 2025 in den Kreisverkehr zum Zubringer zur B 16 eingefahren.

Dort kollidierte sie mit der Fahrradfahrerin, die von einem Teerweg ebenfalls in den Kreisel eingefahren war. Die 54-Jährige stürzte von ihrem Rad und zog sich Prellungen zu. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 200 Euro. (pol)

