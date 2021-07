Zwei Unfälle, eine verletzte Person: In Dillingen und Lauingen hat es gekracht

Die Polizei Dillingen ist zu zwei Unfällen gerufen worden. In beiden Fällen ist ein Autofahrer jeweils auf einen anderen Pkw aufgefahren.

Die Polizei Dillingen meldet in ihrem Bericht zwei Auffahrunfälle, die sich am Montag im Landkreis Dillingen ereignet haben. Der erste Fall passierte gegen 8.30 Uhr als eine 46-jährige Pkw-Fahrerin an der Einmündung der Staatsstraße 2030 auf die Staatsstraße 2033 in Dillingen eine verkehrsbedingt vor ihr haltenden 69-jährige Autofahrerin übersah und dann auf das Heck aufprallte. Dabei entstand ein Sachschaden von 3500 Euro.

Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu

Gegen 13 Uhr kam es an der Einmündung der B16 zur Riedhauser Straße Lauingen ebenfalls zu einem Auffahrunfall, nachdem ein 18-Jähriger zu spät erkannte, dass ein vor ihm fahrender Pkw verkehrsbedingt halten musste. Dabei wurde die 28-jährige Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 550 Euro. (pol)