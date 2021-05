Dillingen

vor 40 Min.

Mann verletzt sich beim Aussteigen aus dem Auto schwer

Ein Mann ist am Freitag in Dillingen schwer verletzt worden, als sein Auto beim Aussteiger zu rollen begann.

Als ein 86-Jähriger sein Auto auf einem Parkplatz in Dillingen verlassen will, fängt es an zu rollen. Der Mann stürzt und wird schwer verletzt.

