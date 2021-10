Dillingen

vor 18 Min.

Meditativer Tiefgang mit Sjaella in der Dillinger Studienkirche

Plus Sphärische Klänge und sanfte Stimmen erfüllen die Dillinger Studienkirche mit Spiritualität. Das Leipziger Sängerinnen-Ensemble beschert den Gästen einen unvergesslichen Abend.

Von Hermann Müller

"Preisungen" - mit diesem Wort bezeichnete der jüdische Philosoph Martin Buber in seiner Bibel-"Verdeutschung" die Psalmen und brachte damit zum Ausdruck, worauf letztlich all diese geistlichen Dichtungen abzielen, selbst wenn sie sich bittend oder klagend an Gott wenden. "Preisung" - unter dieses Motto hatte das sechsköpfige Leipziger Sängerinnen-Ensemble Sjaella sein Konzert in der Dillinger Studienkirche gestellt und so in Anlehnung an Buber die elf Programmnummern, Vertonungen von Texten aus der Zeitspanne vom Alten Testament bis hin zum 20. Jahrhundert, auf einen gemeinsamen Nenner gebracht.

