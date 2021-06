Dillingen

25.06.2021

Minister Müllers Ulrichs-Preisgeld fließt in eine Schule in Togo

Entwicklungsminister Gerd Müller hat den Europäischen St.-Ulrichs-Preis von einer Dillinger Delegation in Berlin erhalten. Das Preisgeld stiftete er für den Bau einer Schule in Togo.

Plus Entwicklungsminister Gerd Müller hat nach der Verleihung des Ulrichs-Preises in Belin sein Preisgeld sofort für die Errichtung einer Schule in Togo zur Verfügung gestellt. Baut Dillingen ebenfalls?

Von Berthold Veh

Es sind Worte, die nachwirken. Reiner Meutsch war erfolgreicher Reiseunternehmer, er hat den Veranstalter „Berge und Meer“ großgemacht. Inzwischen hat der 66-Jährige eine andere Berufung gefunden. Meutsch gründete 2009 die Stiftung „Help & Fly“, um in Afrika, Asien und Südamerika Schulen zu bauen. „Fünf Schulen sollten es in zwei Jahrzehnten pro Jahr sein“, sagt Meutsch. Es wurden aber weitaus mehr. „Im September werden wir die 500. Schule gebaut haben.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen