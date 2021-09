Minister Piazolo zu Gast in der Dillinger Lehrerakademie

Plus Seit 50 Jahren kommen Lehrkräfte aus ganz Bayern zur Fortbildung nach Dillingen – bis zu 30.000 pro Jahr. Zum Festakt ist auch Kultusminister Piazolo geladen und übt sich im Jonglieren.

Den mehr als 200 Gästen beim Festakt zum 50-jährigen Gründungsjubiläum der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) im Dillinger Stadtsaal stellt Moderatorin Judith Schönicke eine Frage: Woran erkennen Dillinger, dass eine Lehrkraft im Anmarsch ist? Die Journalistin gibt gleich die Antwort. „Am Trolley, der auf dem Pflaster klappert.“ Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie kamen bis zu 30.000 Lehrer und Lehrerinnen pro Jahr zur Fortbildung nach Dillingen. Ulrike Giffel von der gleichnamigen Parfümerie in der Königstraße sagt: „Wir merken, ob Lehrer in der Stadt sind oder nicht.“ Insbesondere Lehrerinnen genießen Giffels Worten zufolge die Beratung. „Sie fahren dann gut duftend nach der Fortbildung wieder nach Hause“, sagt die Parfümerie-Betreiberin.