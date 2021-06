Dillingen

Mit Bildung gegen den Mangel: Mehr Fachkräfte für den Kreis Dillingen

An den Arbeitstischen für die Elektronikerausbildung haben schon erste Teilnehmer Platz genommen.

Plus Im Landkreis Dillingen sind Fachkräfte rar. Im Haus der Wirtschaft will man zeigen, was betroffene Unternehmen dagegen tun können.

Von Christina Brummer

Eigentlich ist es eine gute Nachricht: Im Landkreis herrscht mit einer Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent Vollbeschäftigung. Doch der Landkreis wird damit auch Opfer seines eigenen Erfolgs: Vielen Unternehmen in der Region mangelt es an Fachkräften, denn der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Im neuen Haus der Wirtschaft der IHK Nordschwaben, direkt in Sichtweite des Dillinger Bahnhofs, möchte man diesem Problem mit Weiterbildung gerecht werden.

