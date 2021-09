Frau stürzt in Mödingen drei Meter in die Tiefe

Und in Dillingen wird ein Traktorfahrer von einem aufwirbelnden Stein verletzt.

Die Polizei Dillingen meldet in ihrem Bericht zwei Vorfälle bei denen sich zwei Männer je schwer verletzt haben. Am Mittwoch gegen 10 Uhr mähte ein 27-jähriger Arbeiter den Grünstreifen am Georg-Hogen-Ring Dillingen. Dabei wurden auch Steine aufgewirbelt, die einen vorbeifahrenden Traktor trafen. Ein Stein durchschlug dabei die Frontscheibe und traf den 55-jährigen Fahrer, der leicht am Knie verletzt wurde, so die Polizei. An der Fensterscheibe entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Mann muss ins Krankenhaus Dillingen

Am Mittwoch gegen 11.15 Uhr fiel eine 48-jährige Mödingerin bei Malerarbeiten an der Fassade ihres Hauses vom Gerüst. Sie stürzte dabei etwa drei Meter in die Tiefe und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Die 48-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht. (pol)