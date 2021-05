Dillingen

18:35 Uhr

Müller-Markt, Wohnungen, neue Geschäfte: In Dillingen tut sich etwas

Plus Der Bau der beiden Wohn- und Geschäftshäuser in der Dillinger Kapuzinerstraße ist auf der Zielgeraden. Und es gibt noch eine weitere Großbaustelle in der Einkaufsmeile.

Von Berthold Veh

Das Ganze erinnert ein bisschen an einen Bienenstock. Überall sind in den beiden neuen Wohn- und Geschäftshäusern in der Dillinger Kapuzinerstraße Beschäftigte zu sehen. Derzeit laufen die Arbeiten an der Fassade auf Hochtouren, und in den Innenräumen werden teilweise bereits die Böden verlegt. „Es läuft, wir sind im Zeitplan“, sagt Elmar Nothhelfer, der Prokurist der Activ-Group aus Schemmerhofen bei Biberach. Deren Tochtergesellschaft Stadthaus Dillingen errichtet das Wohn- und Geschäftshaus, in das auch der Müller-Markt und der Händler My-Shoes einziehen werden. Den zweiten Komplex nebenan lässt die VR-Bank Donau-Mindel bauen. Dort entstehen ebenfalls zentrumsnahe Wohnungen, und es zieht die Fussl Modestraße ein.

