Dillingen

12:45 Uhr

Nach Fahrerflucht in Dillingen: Angriff auf Polizeibeamte

Wegen mehrerer Delikte muss sich ein 50-Jähriger verantworten. Was als kleines Vergehen in Dillingen beginnt, endet in einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

Wegen einer Kleinigkeit ist die Polizei am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in die Dillinger Schützenstraße gerufen worden. Aus klein wurde dann jedoch groß: In der Straße war der Fahrer eines Kleinwagens in einen Gartenzaun gefahren und anschließend geflüchtet. Die Spur führte über das an der Unfallstelle abgefallene und liegengebliebene Kennzeichen des Wagens zu einem 50-jährigen Unfallverursacher. Als der Mann an seiner Wohnung angetroffen wurde, stellten die Beamten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Als die Polizisten den 50-Jährigen zur Dienststelle bringen wollen, wird dieser aggressiv, Handschellen sind nötig. Alkoholtest angeordnet: Mann schlägt und tritt um sich Auf dem Polizeirevier soll schließlich ein Alkoholtest Aufschluss geben, ob der Mann zu viel getrunken hat. Doch der Mann schlägt in den Diensträumen der Polizei Dillingen mit dem Kopf in alle Richtungen aus. Mit dem Bein tritt er gegen einen Polizisten. Verletzt wurde der Beamte wurde dadurch nicht. Die Folge: Der Führerschein des 50-Jährigen wurde beschlagnahmt und gegen ihn wurden Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkoholkonsum, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der renitente 50-Jährige wurde nach Beendigung aller Maßnahmen in polizeilichen Gewahrsam genommen und am Freitagmorgen wieder aus dem Arrest entlassen.

Themen folgen