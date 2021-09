Nach dem Brand: So sieht es mittlerweile im Rathaus Dillingen aus

Der Altbau des Dillinger Rathauses ist im Juli 2017 ausgebrannt. Inzwischen geht der Wiederaufbau dem Ende entgegen. So sieht es in den Innenräumen aus.

Diese Bilder bleiben unvergessen: meterhohe Flammen. Das Dillinger Rathaus steht in Brand. Das ist mittlerweile vier Jahre her. Wie es heute in dem historischen Gebäude in der Königstraße aussieht? Wir haben einen exklusiven Einblick erhalten. Hier die Bilder:

25 Bilder So sieht es nach dem Brand im wiederaufgebauten Dillinger Rathaus aus Foto: Berthold Veh