Nachruf: Wie Herbert Rösch das Dillinger Sailer-Gymnasium prägte

Insgesamt 36 Jahre lang war Herbert Rösch am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen als Lehrer tätig.

Plus Das Sailer-Gymnasium trauert um Herbert Rösch – er war „eine Persönlichkeit des Dillinger Geisteslebens“.

Von Berthold Veh

Trauer, aber auch Dankbarkeit hat nicht nur bei vielen Ehemaligen des Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums die Nachricht vom Tod des Lehrers Herbert Rösch hervorgerufen. „Mitreißend, charismatisch, uneitel“, so beschreibt ein Schüler den beliebten Pädagogen, der am 22. August im Alter von 92 Jahren nach längerer Krankheit in der Dillinger Kreisklinik gestorben ist. Eines war dem Lehrer Herbert Rösch immer anzumerken: Er mochte seine Schüler und Schülerinnen – und er hatte einen inneren Antrieb, sie für Literatur und philosophische Fragen zu begeistern. Das tat Rösch im Übrigen auch in Kursen der Dillinger Volkshochschule. „Es waren glänzende Literaturstunden, und ich bedauerte, dass ich ihn nie als Lehrer gehabt habe“, bedauert etwa der Tapfheimer und frühere Dillinger Thomas Mors.

