Dillingen

vor 47 Min.

"Naturfrevel" in Dillingen: Deshalb mussten die Eschen weichen

Plus Es gibt Kritik am Vorgehen des Wertinger Landwirtschaftsamts, das Eschen an der Oberen Quelle in Dillingen fällen ließ. Leiter Marc Koch erklärt die Aktion.

Von Berthold Veh

Die Tagesordnung der Dillinger Stadtratssitzung war am Montagabend bereits abgearbeitet, da meldete sich Rainer Schindler zu Wort. Der Fraktionsvorsitzende von FW, Grünen und SPD kritisierte einen „Raubbau“ an der Kneippanlage bei der Oberen Quelle. Da sei im Auwald „mit brutaler Axt eingegriffen“ worden. Schindler sprach von einem „starken Kahlschlag“, eine mittlere zweistellige Anzahl an Bäumen sei niedergemacht worden. Zu dieser Jahreszeit seien die Schäden für die Tierwelt und die Natur vermutlich groß, vermutete der Allgemeinmediziner. Wenn ein Bürger auf drei Metern Länge die Thujahecke kappe, werde er mitunter zur Verantwortung gezogen. Der Fraktionschef forderte Aufklärung, wie das Ganze gelaufen sei.

Themen folgen