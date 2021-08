Noch fast 300 freie Ausbildungsstellen im Landkreis Dillingen

Im Landkreis Dillingen werden noch Verkäuferinnen, Kaufleute, Maurer, Elektronikerinnen und noch mehr gesucht. Die Agentur für Arbeit in Donauwörth meldet fast 300 freie Ausbildungsplätze.

Traditionell am 1. September ist Ausbildungsstart. Doch noch sind 282 Stellen für Auszubildende und Lehrlinge im Landkreis Dillingen frei. „Wer noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle ist, hat sogar bessere Chancen für den Ausbildungsstart im Herbst als vor der Corona-Krise“, sagt Werner Möritz, Geschäftsführer operativ bei der Agentur für Arbeit in Donauwörth.

Vielleicht können junge Leute, die am heutigen Mittwoch in das Arbeitsleben starten, andere motivieren, sich noch zu bewerben? Deswegen rufen wir die Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger auf: Schickt uns ein Selfie von Eurer Lehr- oder Arbeitsstelle an redaktion@donau-zeitung.de Schreibt dazu, wo Ihr welche Ausbildung macht und warum, dazu den vollen Absender samt Telefonnummer. Wir würden gerne die Fotos veröffentlichen und so unsichere, zögernde Jugendliche dazu motivieren, sich doch noch zu bewerben.

Auswahl im Landkreis Dillingen ist Groß

Die Auswahl an freien Berufsausbildungsstellen ist groß. Die Top Ten im Landkreis Dillingen sind: Kaufmann/-frau im Einzelhandel: 23 Stellen frei, Verkäufer/in 20 Stellen, Fachverkäufer/-in – Lebensmittelhandwerk – Bäckerei 15, Anlagenmechanik Sanitär-/Heizungs-Klimatechnik 13, Maurer/in zehn, Handelsfachwirt/in (Ausbildung) zehn, Elektroniker/in – Energie-/Gebäudetechnik acht, Zimmerer/Zimmerin acht, Fachverkauf Lebensmittelhandwerk – Fleischerei sieben, Medientechnologe/-technologin Druck sechs, übrige Berufe 162.

Seit Oktober, dem Beginn des Berufsberatungsjahres, wurden im Landkreis Dillingen insgesamt 733 Berufsausbildungsstellen gemeldet. Wie die Agentur für Arbeit in Donauwörth mitteilt, wurde sogar eine Stelle mehr gemeldet als im vergangenen Jahr. Im gleichen Zeitraum haben sich 546 Jugendliche bei der Berufsberatung gemeldet, die eine Lehrstelle suchen. Das sind vier junge Menschen weniger (minus 0,7 Prozent) als im Vorjahr. Insgesamt 52 Jugendliche haben noch keine Ausbildung oder eine andere Alternative.

Berufsausbildung als stabile Basis

„Eine duale Berufsausbildung ist eine stabile Basis für die Zukunft und bringt zugleich das erste eigene Gehalt. Viele erfolgreiche Führungskräfte und Selbstständige haben mit einer Ausbildung angefangen und später erst eine Aufstiegsfortbildung absolviert. Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung stehen jungen Menschen alle Türen offen, Geld verdienen oder Karriere machen oder beides gleichzeitig“, sagt Werner Möritz.

Gerade für junge Menschen ohne Ausbildung ist die Situation im Landkreis Dillingen prekär: „Bei den jungen Menschen unter 25 Jahren verzeichnen wir den stärksten Anstieg der Arbeitslosenzahlen mit 38,8 Prozent, während sich das Plus bei den anderen Personengruppen auf einem niedrigen einstelligen Wert bewegt oder sogar ein Minus zu verzeichnen ist. Die Jugendlichen haben nach dem Ende ihrer schulischen oder beruflichen Ausbildung nicht immer nahtlos eine Anschlussbeschäftigung und müssen sich deshalb arbeitslos melden. Insgesamt sind 161 Personen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren arbeitslos gemeldet, 45 mehr als im Juli, aber 101 weniger als vor einem Jahr“, erklärt Möritz.

Im Landkreis Dillingen gibt es 190 IHK-Betriebe

Bei den insgesamt 190 IHK-Betrieben im Landkreis Dillingen sind zum 1. September 274 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen worden, sechs weniger als im Vorjahr. Auch dort laufen laut Pressemitteilungen noch Nachvermittlungsaktionen bis in den Oktober hinein. Von den Neuverträgen 2021 entfallen etwa 58 Prozent auf die Top-Ten-Berufe (1. Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Industriekaufmann/-frau, Verkäufer/-in, Kaufmann/-frau für Büromanagement, Industriemechaniker/-in, Fachinformatiker/-in, Fachkraft für Lagerlogistik, Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandelsmanagement, Mechatroniker/-in, Bankkaufmann/-frau), davon sind acht Berufe kaufmännisch.

Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen laut Agentur für Arbeit wie erwartet leicht angestiegen. Entgegen dem saisonüblichen Muster macht sich ein Anstieg der Arbeitslosigkeit dieses Jahr erst zeitverzögert im August bemerkbar. Die Gründe liegen laut Arbeitsagentur in der pandemiebedingten Verschiebung von schulischen und beruflichen Abschlussprüfungen. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 2,4 Prozent. Derzeit sind im Kreis Dillingen 1.306 Menschen ohne Arbeit, 44 mehr als vor einem Monat. Im Vergleich zum Vorjahr sind deutlich weniger Arbeitslose gemeldet. So lag im August 2020 die Arbeitslosenquote noch bei 2,9 Prozent, und 241 Personen mehr waren ohne Job. „Verglichen mit den Jahren vor der Corona-Pandemie liegt die Arbeitslosigkeit aber noch immer weit höher“, berichtet Möritz.

462 Arbeitslosenmeldungen im August

Im August haben sich 462 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 182 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 420 die Arbeitslosigkeit beenden, 128 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf. Von den 1.360 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 840 (plus 43 im Vergleich zum Vormonat, minus 208 zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 520 (plus eins im Vergleich zum Vormonat; minus 33 zum Vorjahr) im Jobcenter Dillingen gemeldet. Im August wurden 144 neue Arbeitsstellen gemeldet, 44 beziehungsweise 23,4 Prozent weniger als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 16 Stellen (minus zehn Prozent) weniger gemeldet.

Arbeitssuchende können aus 810 freien Arbeitsstellen wählen. Dies sind sechs beziehungsweise 0,7 Prozent mehr als im Vormonat. Der Stellenbestand liegt mit 248 (44,1 Prozent) über dem Vorjahresniveau. „Insgesamt gesehen ist der Stellenmarkt weiter auf Erholungskurs, beim Bestand wurde bereits das Vorkrisenniveau überschritten. So wurden im August 2019 beispielsweise 225 Stellen neu gemeldet und wir hatten 763 Arbeitsstellen im Bestand“, bewertet der stellvertretende Agenturleiter die Situation.

In manchen Berufszweigen fehlt das Personal im Kreis Dillingen besonders

Personal wird besonders in folgenden Berufsbereichen gesucht: Lagerwirtschaft, Verkauf, Maschinenbau, Schweißtechnik, in der spanenden Metallbearbeitung, Altenpflege, Bauelektrik, Kraftfahrzeugtechnik, Reinigung und bei Berufskraftfahrern (Güterverkehr/Lkw).

Viele Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen. Bis zum 25. August wurden heuer im Landkreis Dillingen für den August vier Anzeigen von den Arbeitgebern für 97 Beschäftigte eingereicht. Im Juli war es keine einzige Anzeige. (pm)