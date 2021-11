Dillingen/Nordschwaben

16:00 Uhr

Trauer um Dillingens Orgelsommer-Organisator Paul Olbrich

Plus Der einstige Direktor der Dillinger Akademie und Organisator des Orgelsommers ist überraschend gestorben. Er stammte aus Donauwörth.

Von Berthold Veh

Es ist eine Nachricht, die viele Menschen in der Region traurig macht: Paul Olbrich ist am vergangenen Dienstag in der Donauwörther Kreisklinik überraschend gestorben. Das Herz des früheren Leiters der Akademie für Lehrerfortbildung und Organisators der Dillinger Basilikakonzerte hatte plötzlich aufgehört zu schlagen. Dies hat nicht nur die Familie des 71-Jährigen, sondern auch viele Lehrkräfte und Kulturinteressierte in der Region fassungslos gemacht.

