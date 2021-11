Dillingen

06:33 Uhr

Nur eines trübt die Stimmung BSH in Dillingen

Plus Der Halbleiter-Mangel trifft auch die BSH Hausgeräte in Dillingen. Deshalb stehen dort bis zum Jahresende an jedem zweiten Freitag und an Samstagen die Bänder still.

Von Berthold Veh

Im Dillinger Geschirrspülerwerk gibt es eine Stelle, die Eingeweihte das „Frankfurter Kreuz“ nennen. Auf einen ungläubigen Blick hin führt Standortleiter Claus Köther zu dem Ort. Bereits in einiger Entfernung ist das Surren der Bänder zu hören. Schnell zeigt sich, dass diese dem Autobahn-Metier entnommene Bezeichnung sinnvoll ist: Am Frankfurter Kreuz laufen die sechs Montagelinien des Dillinger Werks zusammen. Auf zwei Bändern rollt schließlich ein Spüler nach dem anderen aus der Montagehalle zur Verpackung. Von 5.15 Uhr morgens bis 23 Uhr am Abend geht das so. Etwa 10.000 Geräte sind das dann an einem Tag.

