Dillingen

17:13 Uhr

Olympia-Skandal: Reiter aus dem Landkreis Dillingen üben Kritik

Plus Was Reitende aus dem Landkreis Dillingen von den Bildern des Modernen Fünfkampfs bei den Olympischen Spielen in Tokio halten.

Von Dominik Bunk

Diese Bilder gingen um die Welt: Die deutsche Fünfkämpferin Annika Schleu ist auf Goldkurs. Es steht das Springreiten an. Doch das Pferd „Saint Boy“, das sie gerade einmal seit 20 Minuten kennt, verweigert den Gehorsam. Die Sportlerin verzweifelt, bricht in Tränen aus, weiß sich nicht mehr zu helfen. Ihre Trainerin Kim Raisner ruft ihr zu sie solle „richtig drauf hauen“. Das hört das gesamte Publikum, sowohl vor Ort als auch bei der Übertragung. Und sieht, wie Schleu zur Gerte greift und versucht, das Pferd anzutreiben. Diese Bilder beschäftigen auch Reiterinnen und Reiter im Landkreis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen