Dillingen: Plötzlich sind zwei Tonnen verschwunden

Kurioser Diebstahl in Dillingen: Ein Mann stellt drei Restmülltonnen an die Straße. Am nächsten Tag sind zwei weg.

Wie die Dillinger Polizei am Wochenende mitteilte, sind zwei Restmülltonnen gestohlen worden. Der Vorfall ereignete sich vermutlich bereits in der Nacht vom 16. auf den 17. August. Die Tonnen waren am Abend des 16. August vom Anzeigeerstatter auf den Gehweg in der Fischerstraße in Dillingen-Steinheim zwischen Hausnummer 31 und 33 gestellt worden.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen

Kurz vor der Leerung der Tonnen am darauffolgenden Morgen waren jedoch zwei von drei Tonnen plötzlich nicht mehr dort. Bislang sind diese auch nicht wieder aufgetaucht. Es handelt sich um zwei 80-Liter-Restmülltonnen der Marke Sulo. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Hilfe: Wer kann Hinweise zum Verbleib der Tonnen liefern? (pol)

