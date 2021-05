Polizei findet Marihuana-Zuchtanlage in Dillinger Wohnung

Bei einer Durchsuchung machen die Beamten der PI Dillingen eine folgenschwere Entdeckung.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Dillinger unteren Hauptstraße hat die Polizei am Samstag gegen 15.40 Uhr eine folgenreiche Entdeckung gemacht. Wie die PI Dillingen in ihrer Pressemeldung berichtet, stießen die Beamten auf eine Marihuana-Aufzuchtanlage.

Polizei Dillingen entdeckt auch einige Marihuana-Pflanzen

Auch mehrere erntebereite Pflanzen im unteren zweistelligen Bereich entdeckten die Polizisten. Die Anlage und die Pflanzen wurden sichergestellt. (pol)

