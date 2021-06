Polizei und Feuerwehr retten verirrten Dachs aus einem Dillinger Keller

Das Tier hat sich verlaufen und ist in einem Keller eines Einfamilienhauses in Dillingen gelandet. Ein besonderer Einsatz für Polizei und Feuerwehr.

Die Polizei Dillingen und die Feuerwehr Dillingen hatten am Donnerstag gegen 11.45 Uhr einen tierischen Einsatz. In der Paul-Zenetti-Straße hat sich ein Dachs verirrt.

Die Treppe war für den Dachs zu steil

Dort war im Garten eines Einfamilienhauses ein Dachs in den dortigen Kellerabgang geraten. Weil das Tier aufgrund der steilen Treppe und der rutschigen Stufen den Aufstieg alleine nicht schaffte, wurde es von hinzugerufenen Einsatzkräften der Feuerwehr Dillingen und den Polizeibeamten in ein geeignetes Transportbehältnis verfrachtet und wieder zurück in freier Natur ausgesetzt. (pol)

