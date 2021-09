Prozess gegen Dealer nach Drogenfahrt

Plus Die Polizei hat zwei junge Männer aus dem Kreis Dillingen mit fast 100 Gramm Marihuana erwischt. Jetzt stehen sie vor Gericht. Ihre Anwälte handeln dort einen Deal aus.

100 Gramm. Klingt wenig. Das Gewicht einer Tafel Schokolade. Doch bei manchen Substanzen sind 100 Gramm dann doch eine Menge, die die Justiz als „nicht unerheblich“ bezeichnet. Zu diesen Substanzen gehört auch Marihuana.