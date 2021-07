Quad kippt in Dillingen um: Frau ist schwer verletzt

Auch der Fahrer muss ins Krankenhaus. Zudem stoppt die Polizei einen Autofahrer mit mehr als drei Promille.

Von der Alkoholfahrt bis zum Sturz mit dem Quad reichten die Vorfälle im Bereich des öffentlichen Straßenverkehrs, mit denen sich die Polizei an vergangenen Wochenende im Landkreis Dillingen befassen musste. Schwer verletzt musste eine 51-Jährige in das Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie am Samstag gegen 11 Uhr als Beifahrerin eines 64-jährigen Quad-Fahrers die Tulpenstraße in Dillingen befahren hatte.

Sie hatte weder Schutzkleidung noch Helm

Als der Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache den Randstein touchierte, kippte das Quad auf die Seite, sodass beide Personen auf den Gehweg fielen. Die Frau trug bei ihrer Fahrt laut Polizeimeldung weder Schutzkleidung noch einen Helm. Auch der 51-jährige Fahrer musste durch den Rettungsdienst ärztlich behandelt werden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Ebenfalls in der Kreisstadt Dillingen war ein Kennzeichen-Dieb unterwegs. Bei zwei Fahrzeugen, die von Freitag- auf Samstagnacht in der Bleichstraße geparkt waren, entwendete die Person jeweils Kennzeichen. Eine der beiden Plaketten wurde zerschnitten und wurde in Teilen wieder von dem Eigentümer aufgefunden. Falls es weitere Geschädigte oder Zeugen gibt, die sachdienliche Angaben zu der Tat machen können, werden diese gebeten, sich unter Telefon 09071/560 bei der Polizei Dillingen zu melden.

Mit knapp zwei Promille im Blut noch Auto gefahren

In gleich drei Fällen spielte Alkohol eine Rolle. Mit knapp zwei Promille davon im Blut verlor ein 30-Jähriger am Sonntag gegen ein Uhr in der Lauinger Brüderstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er vom Bahnhof kommend in Richtung Stadtmitte fuhr. Bei dem Versuch, nach rechts in den Oberanger abzubiegen, prallte er frontal gegen eine Hauswand. Wie sich im Nachhinein herausstellte, konnte der 30-Jährige zudem keine Fahrerlaubnis vorweisen.

Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro, sodass der Pkw abgeschleppt werden musste. Der Schaden an der Hausmauer wird von der Polizei mit rund 3000 Euro angegeben. Der Autofahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen: wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie „Unbefugter Gebrauch eines Kraftwagens“.

Lesen Sie dazu auch

43-Jähriger hat mehr als drei Promille

Alkohol am Steuer war zweimal Thema für die Polizei. Am Samstag gegen 17.10 Uhr informierte ein Zeuge über einen Autofahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne angebrachte Kennzeichen die Rieblinger Straße in Wertingen befuhr. Wie sich herausstellte, wies der 43-jährige Fahrer einen Alkoholwert von über drei Promille auf. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie der Zulassungsverordnung.

Zu einer weiteren Fahrt unter Alkoholeinfluss kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.30 Uhr in der Bettelstraße in Binswangen. Bei der Kontrolle eines 25-jährigen Autofahrers stellten die Polizeibeamten einen Alkoholwert von über 0,5 Promille fest. Sein Fahrzeugschlüssel wurde deshalb sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Der Mann muss mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen. (pol/gül)