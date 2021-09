Schalen, Kunst und Männerwahrheiten beim Dillinger Töpfermarkt

Plus Zum Dillinger Häfelesmarkt kommen am Wochenende viele Menschen aus der nahen und ferneren Umgebung. Sie genießen das Ambiente im Schlosspark

Irgendwie paradox wirkt er schon, dieser Herbst. Es ist der zweite Corona-Herbst, vor dem viele warnen und andere einfach nichts mehr hören mögen. Am Dillinger Töpfermarkt, der hier auch Häfelesmarkt genannt wird, liegen Corona-Pandemie und vermeintliche Normalität eng beieinander. Eigentlich nur ein paar Meter.