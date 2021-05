Zu schnell und zu blau auf dem Mofa durch Schretzheim

Ein Mofafahrer ist in Schlangenlinien durch den Dillinger Stadtteil Schretzheim gefahren. Dann kam die Polizei. Jetzt hat der Fahrer gleich mehrere Probleme.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen hatte den Mann am Mittwoch um 19.10 Uhr in der Hauptstraße entdeckt. Der 24-Jährige sei deutlich alkoholisiert gewesen und in Schlangenlinien die Straße entlang gefahren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille im Blut. Gegen den Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der Mann hätte das Mofa auch nüchtern nicht fahren dürfen

Weil er lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung ist und sich Anhaltspunkte dafür ergaben, dass die Höchstgeschwindigkeit seines Gefährts höher als bauartbedingt zulässig ist, stellten die Beamten das Mofa sicher.

Gegen den 24-Jährigen wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (pol)

