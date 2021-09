Dillingen

Schulstart trotz Corona: So lief der erste Schultag im Landkreis Dillingen

Die Zwillinge Emma und Lina Kohout hatten ihren ersten Schultag an der Carolina-Frieß-Grundschule in Lauingen. Die beiden sind in einer Klasse mit Freundinnen, die sie bereits aus dem Kindergarten kennen. Stolz präsentieren sie nach dem Unterricht ihre Schultüten.

Plus Bunte Schultüten und strahlende Gesichter: Am Dienstag hatten viele Jungen und Mädchen im Kreis Dillingen ihren großen Tag. Warum auch Gundelfingens Bürgermeisterin besonders aufgeregt war.

Von Laura Mielke und Brigitte Bunk

Die Eltern warten schon gespannt im Hof vor der Peter-Schweizer-Grundschule in Gundelfingen auf ihre Abc-Schützen. Und die Schülerinnen und Schüler, die durch die Fenster von außen in ihren Klassenzimmern zu sehen sind, können es auch kaum erwarten, bis sie Mama und Papa von ihrem ersten Schultag erzählen können. Um 11 Uhr, pünktlich zum Glockenschlag, öffnen sich dann die Türen. Die dritte „Schicht“ an Kindern rennt fröhlich den Eltern entgegen. Schultüten mit den verschiedensten Motiven, bunte Ranzen und rundherum glückliche Gesichter sind dann auf dem Schulhof zu sehen.

