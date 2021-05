Dillingen

vor 32 Min.

Schwerer Unfall mitten in Dillingen: So lief die Bergung der Sattelzüge

Zwei Sattelzüge sind an der Großen Allee in Dillingen zusammengestoßen. Die Aufräumarbeiten dauerten Stunden.

Plus An der Kreuzung Große Allee und Georg-Hogen-Ring in Dillingen stoßen zwei Lastwagen aufeinander. Ein Fahrer wird verletzt. Was passiert nun mit der Fracht?

Von Cordula Homann

Am frühen Mittwochmorgen hat sich mitten in Dillingen ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Sattelzüge sind zusammengestoßen, ein Lastwagenfahrer wurde verletzt. Die Aufräumarbeiten dauerten Stunden.

