Senior stürzt bei drückender Hitze vom Rad

Vermutlich hat er laut Polizei einen Kreislaufkollaps erlitten.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 11.35 Uhr in der Rosenstraße in Dillingen. Auf Höhe der Bushaltestelle stürzte ein 84-Jähriger laut Polizei vermutlich kreislaufbedingt von seinem Fahrrad und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Der Mann wurde vor Ort ärztlich versorgt und kam anschließend in das Dillinger Krankenhaus. Er erlitt bei dem Sturz eine Kopfplatzwunde, einen Helm trug er nicht. (pol)